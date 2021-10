Ne choisissez pas l'extinction (PNUD)

Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44862 Karma: 22004 Dans cette nouvelle campagne du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), un dinosaure prononce un discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, exhortant les dirigeants du monde à renoncer aux subventions aux combustibles fossiles et à « ne pas choisir l’extinction ».





