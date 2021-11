Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS La chanson du champignon + L'italien, c'est avec les mains 3 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1153 Karma: 2296 Vous navigateur est trop vieux



Le son d'un champignon produit par ses variations bioélectriques.





Une fillette s'explique en italien.



Vous navigateur est trop vieux



Comment rendre un Italien muet? : Lui attacher les mains dans le dos... :S

(C'est raciste ça?)

Contribution le : Aujourd'hui 09:20:00