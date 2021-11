Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Des épaulards "jouent" avec un bateau 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5077 Karma: 13530 Des orques "jouent" avec un bateau (la scène à duré 30 à 45min au total! résultats quelques dégâts)



18 MT E1 orques deux



A un moment il leur à dit "cétacés!" et ils sont partis

Contribution le : Aujourd'hui 18:59:01