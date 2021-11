Un nouveau né, cueilli en douceur

Je suis accro Inscrit: 01/05/2007 11:23 Post(s): 957 Karma: 1105



Il peut être doux, respectueux d'autant plus si le pronostic vital n'est pas engagé.

Ces images sont exceptionnelles, on y aperçoit nettement les membranes de la poche des eaux : le chorion et l'amnios.



