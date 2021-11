Options du sujet Imprimer le sujet

espalemit 4 ans après, Baptiste est-il net ? 6 #1

Je suis accro Inscrit: 29/04/2016 00:49 Post(s): 947 Karma: 634 Brut a retrouvé Baptiste !







L'original pour ceux qui ne connaitraient pas :



Contribution le : Aujourd'hui 20:15:15

iLikeTurtles Re: 4 ans après, Baptiste est-il net ? 0 #3

Je suis accro Inscrit: 20/12/2007 22:59 Post(s): 1438 Karma: 51 Merci Brut, Baptiste n'est pas très net effectivement. Il jouait donc avec le feu après avoir pris deux somnifères et "ne se souvenait de rien le lendemain". Je comprends que la mère n'en n'a pas rigolé tout de suite.

Contribution le : Aujourd'hui 20:29:17