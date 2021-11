Expressions en images (volume VIII)

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 32705 Karma: 10711





Règles:

Un joueur pense à une expression française et poste une image pour la faire deviner aux autres joueurs.

Le joueur qui a trouvé la bonne réponse à 48h pour relancer, après quoi la relance peut être faite par n'importe quel joueur.



Expression en cours:





Proposée par @gazeleau



Les propositions des joueurs pour l'instant:

Sa pa ka maché => je ne sais pas.

Recto / verso ? => Non.

Vice et versa ? => Non.

Un billet doux ? => Non.

Billet aller/retour ? => Non.

A cent pour cent ? => Non.



