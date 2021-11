Evolution du +1 / -1 sur les sujets

J'aime glander ici Inscrit: 05/04/2007 11:48 Post(s): 7516 Karma: 856

Hello,



J'ai souvent envie de répondre à des coms par un simple smiley. Souvent je m'abstiens pour ne pas polluer le fil d'un message, que je trouve trop lourd pour le peu que j'ai à dire.



Et si nos dev web ajoutaient un système de réaction sur chaque post ?

Actuellement on est limité au +1 et -1 de façon anonyme.

Ca serait sympa d'ajouter 5 ou 6 emoji de réaction signé de son pseudo.



Qu'en pensez-vous ?

Contribution le : Aujourd'hui 09:58:44