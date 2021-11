Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Accident de voiture improbable

Ce conducteur n'a vraiment pas de chance...



Contribution le : Aujourd'hui 13:03:19

alfosynchro Re: Accident de voiture improbable

Pourquoi a-t-il suivi l'autre sur la bande d'arrêt d'urgence ?

Contribution le : Aujourd'hui 13:35:33