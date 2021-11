Options du sujet Imprimer le sujet

Tsunami en Islande

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1242 Karma: 2540 Grosse vague sur la côte islandaise suite à un tremblement de terre



alfosynchro Re: Tsunami en Islande

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9725 Karma: 4314 Panique à bord !

ça doit bien faire flipper d'être rattrapé par une vague d'eau glacée !

Variel Re: Tsunami en Islande

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 14786 Karma: 5301 Où sont les filmeurs imperturbables de nos contrées ?

Celui-ci a visiblement préféré sauver sa couenne plutôt que chercher à faire des vues sur FB ou YT.

