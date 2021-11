Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Une meute de loups à Modane (Savoie)







https://www.facebook.com/100065649363580/videos/405934784605925 Une meute de loups déambule dans une rue de Modane, en Savoie.

Contribution le : Aujourd'hui 15:00:18

fredoyatta Re: Une meute de loups à Modane (Savoie)

J'aime glander ici Inscrit: 05/02/2010 22:27 Post(s): 5485 Karma: 170 C'est fou ce que le loup à peur de l'homme....

Et j'aime bien l'idée de réintroduire des chiens errants protégé par l'État pour qu'ils puissent attaquer et tuer des animaux d'élevage .....

Contribution le : Aujourd'hui 15:06:49

Wamou Re: Une meute de loups à Modane (Savoie)

Je masterise ! Inscrit: 20/07/2011 15:33 Post(s): 2457 Karma: 1179 C'est fou l'étroitesse d'esprit de certains....

Et j'aime bien l'idée vouloir continuer à défoncer les eco-systèmes sous prétexte de ne pas perdre un poulet à l'occasion .....

Contribution le : Aujourd'hui 15:25:08

Denden Re: Une meute de loups à Modane (Savoie)



@fredoyatta a écrit:

C'est fou ce que le loup à peur de l'homme....

Et j'aime bien l'idée de réintroduire des chiens errants protégé par l'État pour qu'ils puissent attaquer et tuer des animaux d'élevage .....



Tu as répondu toi même, réintroduire. Ils étaient chez eux avant nous Citation :Tu as répondu toi même,. Ils étaient chez eux avant nous

Contribution le : Aujourd'hui 15:30:53

gazeleau Re: Une meute de loups à Modane (Savoie)

@fredoyatta Je fais la même chose dans mon jardin, 3 doses de roundup par mois, pas un seul brin d'herbe pour me faire chier et saloper les pieds de mes beaux nains de jardin. Nickel!

Contribution le : Aujourd'hui 16:09:08