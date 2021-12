Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45034 Karma: 22367 Des images rares d'une méduse fantôme géante (Stygiomedusa gigantea) filmée dans le golfe de Californie par le vaisseau sous-marin Doc Ricketts du Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI).





An extraordinary deep-sea sighting: The giant phantom jelly

J'aurais bien voulu qu'ils mettent ou disent ses mensurations. Par exemple, en mettant un plongeur à côté.

Edit : Merci @Acherontia @dubstyle

















Edit : Merci @Acherontia @dubstyle

En moyenne, c'est 1 m de diamètre pour le chapeau et 10 m de long pour ses 4 tentacules. Citation :En moyenne, c'est 1 m de diamètre pour le chapeau et 10 m de long pour ses 4 tentacules.

cf. la description sur YouTube :

Citation : La cloche de cet habitant des grands fonds mesure plus d'un mètre (3,3 pieds) de diamètre et traîne quatre bras buccaux en forme de ruban qui peuvent atteindre plus de 10 mètres (33 pieds) de long.



En gros ça donnerait ça si un plongeur pouvait plonger à 990 m de profondeur en bouteilles :



J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 7659 Karma: 3294 Elle peut être dangereuse pour l'homme celle là ?



Édit: si l'homme pouvait aller à cette profondeur.

