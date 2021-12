Life Beyond 3: une exploration de la vie extraterrestre intelligente

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 32860 Karma: 10864





LIFE BEYOND 3: In Search of Giants. An exploration of intelligent alien life.



Citation : Qui sont les maîtres de l'univers ? Sommes-nous la seule vie intelligente, ou quelque chose d'autre se cache-t-il dans l'univers lointain ?

Depuis 60 ans maintenant, nous avons sondé le ciel à la recherche de signes d'intelligence extraterrestre, aspirant à une connexion - en vain. Mais de nouvelles idées et technologies commencent à changer la donne.

Nous sommes fiers de présenter le troisième chapitre de la trilogie Life Beyond: In Search of Giants.

Au cours de ce voyage, nous verrons jusqu'où nous sommes allés dans la recherche d'une vie intelligente, comment elles pourraient communiquer, à quel point elles pourraient être avancées et ce que cela signifierait si nous entrions vraiment en contact.

Il faudra peut-être des milliers d'années pour faire une découverte. Mais tant que le mystère perdurera, la recherche de Géants se poursuivra. C'est dans nos veines de vouloir savoir.



Court métrage expérimental réalisé par John D. Boswell (MelodySheep)



Les opus précédents:

Life Beyond 1 sur youtube

Life Beyond 2 sur le forum



Autre part sur le forum:



Conseil: à regarder en HD et avec des écouteurs pour bien être plongé dans la vidéo :)



J'ai adoré le concept que l'humanité soit tout simplement en retard par rapport à une hypothétique aire galactique. ça irait dans le sens de ce qui est montré dans sa vidéo "L'évolution de l'Univers": un univers en expansion dont les éléments s'éloignent de plus en plus vite, de plus en plus loin. L'humanité aurait donc de moins en moins de chance de rencontrer une vie extra-terrestre.

