Les Marseillais VS ...

Il s'agit de détourner une affiche des "Marseillais VS quelque chose" avec quelque chose de plus inattendu.



Par exemple :





N'importe quelle affiche des "Marseillais VS" est utilisable, mais si vous voulez vous simplifier la vie vous pouvez utiliser

Le fond étant transparent vous pouvez l'utiliser comme calque très facilement. (un clic sur le lien, puis télécharger en haut à droite).



