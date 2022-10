Images générées par intelligence artificielle

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 2733 Karma: 1962





C'est à vous Bonjour les gensVous avez certainement entendu parler de Dall-E et autres générateurs d'images par une intelligence artificielle.On donne une description et l'IA génère une image.Voici quelques liens de générateurs :Ce que je vous propose c'est de partager ici vos co-réalisations (vous plus l'IA) sous le format suivant :"Texte ayant généré l'image" par "générateur"(optionnel : nombre des variations)Image.Et puisque rien ne vaut un bon exemple :"A cat crossed with a rabbit" par https://openai.com/dall-e-2/ 0 variation(Merci à @pour son excellent post et qui m'a inspiré cette idée)C'est à vous

