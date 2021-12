Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45073 Karma: 22460

Un cambrioleur à la retraite raconte quelques anecdotes sur sa vie mouvementée. Il a 54 ans et a passé plus de la moitié de sa vie en prison. Il raconte sa haine de la société, sa conception de la vie, sa solitude et son amour des chats.





1982 : Les souvenirs d'un cambrioleur gouailleur | Archive INA

