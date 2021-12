🤖 Deux touristes arrêtés par un commando armé (Mexique)

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45096 Karma: 22518

Deux touristes américains sont perdus en voiture sur une petite route de campagne au Mexique lorsqu'ils sont subitement arrêtés par un commando armé.





Cartel members try to calm down gringo tourists after scaring them

Contribution le : Aujourd'hui 17:42:41