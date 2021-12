Deux adolescents s'agrippent à une canalisation pour échapper à un incendie

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45116 Karma: 22542

Deux adolescents s'agrippent à une canalisation extérieure pour échapper à un incendie au quatrième étage d'un immeuble à New York. Ils ont ensuite glissé le long du tuyau jusqu'au sol.





Contribution le : Aujourd'hui 10:57:00