THSSS Il ne faut pas rester devant, non il faut pas! 3 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1386 Karma: 2944 Un enfant reste sur le chemin de 2 gardes anglais.

Les gardes ne dévient pas, ne s'arrêtent pas.



Contribution le : Aujourd'hui 16:17:20

Fabiolo Re: Il ne faut pas rester devant, non il faut pas! 0 #2

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1480 Karma: 864 Il faudrait voir si on leur fout un bon sceau de bouse sur leur trajet si ils continuent tout droit.

Contribution le : Aujourd'hui 17:07:01