Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Un petit air d'opéra 7 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1480 Karma: 3209 Lors d'une représentation de la Traviata, alors que la chanteuse Lisette Oropesa

chantait pour son 4ième encore mais sans ténor sur scène, un homme du public,

ténor lui-même, l'a accompagnée depuis la salle.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 18:33:21

Meph974 Re: Un petit air d'opéra 0 #3

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 710 Karma: 406 Mais du coup sans le sauveur que serait il passé?

Contribution le : Aujourd'hui 19:39:00