Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Ascenseur 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1481 Karma: 3227

Il a eu chaud aux fesses !!!



Vous navigateur est trop vieux Un homme monte dans un ascenseur avec un tire-palette, le dépose puis ressort...Il a eu chaud aux fesses !!!

Contribution le : Aujourd'hui 06:37:09