Bugatti Chiron à 417 km/h sur l'Autobahn

Webhamster

Bugatti Chiron à 417 km/h sur l'Autobahn





Bugatti Chiron on Autobahn - 417 KPH (GPS) On-Board CAM | POV GoPro

Variel

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 15237 Karma: 5423 Heureusement qu'ils ne sont pas tombés sur Pépé qui s'apprête à doubler avec sa 4CV toute neuve, achetée en 1957…

Surzurois

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 4703 Karma: 4294



Faut se dire qu'à cette vitesse là ils roulent bien plus vite qu'un TGV en vitesse de croisière (jusqu'à 320 "seulement" sur les lignes LGV) la vitesse à laquelle ça défile, c'est juste hallucinant, on a l'impression que les bagnoles qu'ils dépassent sont à l'arrêt !Faut se dire qu'à cette vitesse là ils roulent bien plus vite qu'un TGV en vitesse de croisière(jusqu'à 320 "seulement" sur les lignes LGV)

FMJ65

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 13670 Karma: 4214 Y en a 10 a qui ça a dû faire bizarre....



En tout cas je trouve débile de faire ce genre de pointe quand il y a du monde devant. A cette vitesse, peu importe la visibilité, tu n'as tout simplement pas le temps de freiner un peu.

CrazyCow

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 16272 Karma: 22801



À peu près 300 Km/h d’écart avec la Porsche. J’aurais bien aimé voir la réaction du conducteur

