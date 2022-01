Une Lotus s'envole

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1562 Karma: 3523





Pok Yin Road, Tai Po, 22/01/2022

Un conducteur et son passager, de Hong Kong, évitent de justesse la mort alors que la Black Lotus Exige s'envole, percute un lampadaire et se coupe en deux







Contribution le : Aujourd'hui 16:13:40