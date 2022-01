Wi-fi Introuvable

J'aime glander ici Inscrit: 14/12/2006 19:51 Post(s): 9771 Karma: 975





Je vais avoir d'un petit coup de main parce que la situation est assez invraisemblable.



Dans mon appart dans lequel je suis depuis quelques mois, la TV ne voyait plus les réseaux Wi-fi (ni le 2, ni le 5 Ghz, ni ceux des voisins ), et le port ethernet étant un peu vieillissant, je viens de changer de TV la semaine dernière afin de profiter au mieux de Netflix et consorts.



La box est à 5m de la TV sans mur ni aucun autre obstacle.



Sauf que, la nouvelle télé ne voit plus non plus les réseaux wifi d'un seul coup.

Par contre le chromecast qui était branché à l'ancienne TV n'a jamais disfonctionné.



Mis à part la position géographique de l'appareil dans la pièce je ne vois pas.



Si jamais qqn à une idée, je suis preneur.

