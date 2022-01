Sortie de route d'Adrien Fourmeaux + Ralenti Peewee !!!!

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 16299 Karma: 22887

1) "Adrien Fourmaux et Alexandre Coria n'ont pas été blessés. Le duo, qui a pu s'extraire de la voiture rapidement, a passé des examens médicaux qui n'ont rien révélé de grave. «La nouvelle cellule a vraiment bien fonctionné, on est indemne tous les deux même si j'ai une petite douleur à la jambe», avait confirmé le pilote un peu plus tard en faisant référence aux nouvelles normes de sécurité imposées dans les voitures du Championnat du monde des rallyes."



2) La fin va vous surprendre !



(par contre mettre un casque en quad c'est pas du luxe...)

Contribution le : Aujourd'hui 18:31:27