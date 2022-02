Options du sujet Imprimer le sujet

rorodsr300 Un navire de 114m se brise en 2 sous l'effet des vagues.

Le navire qui reliait la Géorgie à la Bulgarie a dû affronter de puissantes rafales de vent et des averses de neige



Un cargo appartenant à une compagnie ukrainienne a fait naufrage en mer Noire, au large de la Turquie. Les autorités turques ont annoncé qu’au moins deux marins avaient péri et que cinq autres avaient été secourus.

