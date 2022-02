Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek [Trailer] Jurassic World : Le Monde D'Après

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45322 Karma: 22848 La première bande-annonce du film « Jurassic World : Le Monde D'Après » dont la sortie est prévue pour le 8 juin 2022.





Jurassic World : Le Monde D'Après - Bande-annonce VOST [Au cinéma le 8 juin]

Contribution le : Aujourd'hui 16:36:37

JCM77 Re: [Trailer] Jurassic World : Le Monde D'Après

Je suis accro Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 1157 Karma: 1147 Sattler, Grant et Malcolm. Les 3 dans le même film, ce dernier épisode ne peut être que bon !

Contribution le : Aujourd'hui 16:58:54