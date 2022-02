Un homme suspendu à une parapentiste

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45328 Karma: 22858

Alors qu'il prépare une femme à décoller en tandem avec un instructeur pour un vol en parapente dans le parc de Las Vizcachas à Puente Alto, au Chili, un homme reste accroché à la cliente et est emporté dans les airs avec le tandem à cause d'une rafale de vent. Heureusement, l'instructeur parvient à diriger le parapente vers une colline pour permettre à l'homme de lâcher prise au-dessus d'un arbre. Il s'en est sorti sain et sauf.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 12:07:19