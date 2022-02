Collision frontale d'une voiture avec un cycliste

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 2393 Karma: 2676



D'après la description :



La route est à sens unique de 90 km/h reliant le site de beauté local «Goyt Valley» au «Cat and Fiddle» (l'une des routes les plus dangereuses du Royaume-Uni). La voiture est une Mazda MX5 importée. Le cycliste a dépassé 2 panneaux d'interdiction d'accès et a poursuivi sa descente du mauvais côté de la route. La voiture roulait à environ 50km/h autour du virage. La vitesse estimée du cycliste était d'environ 65 km/h.



Le cycliste s'est levé immédiatement après le choc et a fait le tour de la voiture avant de s'asseoir au bord de la route. Le conducteur a appelé l'ambulance en raison de la douleur au bas du dos du cycliste et de sa confusion peu de temps après. Étonnamment, aucun os n'a été brisé et le cycliste est sorti de l'hôpital 6 heures plus tard.

