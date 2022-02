Index des forums Koreus.com Le Bar tapage nocturne Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Je suis accro Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 690 Karma: 606 Bonsoir,



J'ai des voisin de pallier qui font régulièrement du tapage nocturne (sur fond de violence conjugale) et ce que certain d'entre vous aurais déjà êtes confronté ou connaitrais les chose a faire, j'avoue ne pas être chaud a l'idée de porté plainte (mec violent, procédure qui me parais lourd genre procès etc) mais j'imagine que je vais pas avoir le choix merci par avance.

Contribution le : Aujourd'hui 05:15:04

Le_Relou Re: tapage nocturne 0 #2

Je suis accro Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 1069 Karma: 490 Ce que j'en pense (avec ma condescendance) :

Tout est dit dans ta question :

mec violent , violence conjugale , tapage nocturne

pas le choix

porté plainte



Je rajoute :

Pervers narcissique, femme battue qui ne ferra probablement rien jusqu'à la fin



enfin c'est toi et ta conscience,

mais après tu attends quoi , un drame ?

Contribution le : Aujourd'hui 06:03:43

Asmodee88 Re: tapage nocturne 0 #3

Je suis accro Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 690 Karma: 606

@Le_Relou a écrit:

Je rajoute :

Pervers narcissique, femme battue qui ne ferra probablement rien jusqu'à la fin





alors je suis pas sur que ca sois que dans un sens et la meuf en tient une couche aussi, le tapage nocturne a commencé par elle seul avec la music a donf tout les soirs et rien a battre des voisin qui vienne se plaindre et aussi je cite "vous pouvez appeler les flic j'en ai rien a foutre il sont déjà venu".

Et oui la meuf maleureusement a chaque fois c'est nan y'a rien c'est pas vrai. je l'ai même entendu rejeter la faute sur la voisine qui a l'appart entre le sien et le mien en mode elle est folle elle me harcèle des que je fais tombé un couvert parterre elle vous appel (vous : les flic)

Citation :

enfin c'est toi et ta conscience,

mais après tu attends quoi , un drame ?



appel régulier a la police, qui a d'ailleurs embarqué menotté ce génie qui insulte les flic et fini par menacer la femme mais en disant qu'il fait rien. j'ai appeler 2 fois depuis le 15 du mois (même plus si tu compte que des fois je rappelle pour dire que sa c'est calmer, que la femme est partie de chez elle, ou comme ce soir une première fois juste pour tapage ou les flic sont pas venu et ensuite pour violence) . Et très honnêtement oui aujourd'hui j'attend un drame car au moins j'aurais la paix.





Contribution le : Aujourd'hui 06:35:12



