Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un père et son fils mettent en place une cascade spectaculaire 4 #1

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13546 Karma: 8612 Un père et son fils mettent en place une cascade spectaculaire : le fils s'allonge derrière un tremplin que va franchir une voiture télécommandée lancée à vive allure.





Contribution le : Aujourd'hui 14:37:40

Wiliwilliam Re: Un père et son fils mettent en place une cascade spectaculaire 1 #3

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 33338 Karma: 11246

Quand j'ai vu la planche et le gamin allongé j'ai immédiatement pensé: "Mauvaise idée".

Puis j'ai vu la voiture: "Bonne idée :D"

Puis j'ai vu l'accident ...



Condamné à la soupe pour quelques jours Hola, ascenseur émotionnelQuand j'ai vu la planche et le gamin allongé j'ai immédiatement pensé: "Mauvaise idée".Puis j'ai vu la voiture: "Bonne idée :D"Puis j'ai vu l'accident ...Condamné à la soupe pour quelques jours

Contribution le : Aujourd'hui 14:47:14