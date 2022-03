Un présentateur télé engueule la mauvaise personne

Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

Les noms des deux invités avaient été inversés à l'écran. C'est seulement lorsque l'autre arrive à en placer une qu'il se rend compte de son erreur.



