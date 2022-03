Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Interception musclée d'une voiture à contre sens 5 #1

THSSS

Une patrouilleuse a utilisé sa voiture pour arrêter un véhicule roulant à contre sens

sur l'autoroute et se dirigeant vers une course à pied avec 8,000 participants



Interstate-275, Sarasota

Aujourd'hui 09:54:16

Unstop Re: Interception musclée d'une voiture à contre sens 0 #2

Unstop

Il faut avoir confiance en son véhicule en tout cas pour oser faire ça.

Aujourd'hui 10:19:21

Ubbos Re: Interception musclée d'une voiture à contre sens 0 #4

Ubbos

Je sais pas si ça relève de la confiance à ce niveau ou plutôt d'un sacré sens de l'abnégation, vu la vitesse à laquelle la voiture adverse roulait.

Aujourd'hui 10:47:15