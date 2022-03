Il survie à une électrisation de 27000 volts

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 142 Karma: 171

Pendant ses 18 ans, Simon est parti en voyage en Roumanie avec des amis à lui. Ayant un peu de temps avant de prendre son train retour, il décide avec un amis de visiter la gare et monte sur le toit d'un wagon. En se relevant, la ligne haute tension créé un arc électrique et il est traversé par 27000 volts. Il a miraculeusement survécu et raconte son histoire.



Contribution le : Aujourd'hui 21:27:51