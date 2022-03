Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Ours vs cochon 3 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1983 Karma: 4739 Y en a un des deux qui c'est trompé d'enclos...



cochon met en fuite ours

Contribution le : Aujourd'hui 17:13:42

gazeleau Re: Ours vs cochon 0 #2

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5699 Karma: 4639 Pourquoi le cochon blanc s'est réfugié dans un coin ? Le pauvre se serait pris un coup de croc, de griffe ?

Contribution le : Aujourd'hui 17:30:31

FffJjj Re: Ours vs cochon 0 #3

Je suis accro Inscrit: 18/03/2016 21:26 Post(s): 949 Karma: 631 Proposition de titre :

"Quand les saucissons ne sont pas assez secs."

Contribution le : Aujourd'hui 17:37:03

FMJ65 Re: Ours vs cochon 0 #4

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14019 Karma: 4333 Il a vite compris que le cochon noir état indigeste !...

Contribution le : Aujourd'hui 17:58:15