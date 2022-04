Crash évité de justesse à Roissy (5 avril 2022)

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 16578 Karma: 23499







Pilots of Air France #AF11 reported their B777 didn't react to commands on final approach to CDG





C’est pas la joie pour Boeing en ce moment : Avec la fin et en HD ( plus d’infos ) :Pilots of Air France #AF11 reported their B777 didn't react to commands on final approach to CDGC’est pas la joie pour Boeing en ce moment : Over 200 Boeing 737-800 planes remain grounded in China

Contribution le : Aujourd'hui 12:07:31