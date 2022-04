Options du sujet Imprimer le sujet

Travaux de démolition

Travaux de démolition à Ségovie, Espagne.

La pelle est entrée dans le bâtiment voisin et défoncé le plafond d'une supérette

La pelle est entrée dans le bâtiment voisin et défoncé le plafond d'une supérette



Re: Travaux de démolition

Ils savaient pas qu'il y avait un sous-sol sous la pelle?

