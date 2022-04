Un bus électrique prend feu

Options du sujet Imprimer le sujet

Un bus électrique de la RATP prend feu à proximité de l'arrêt Bibliothèque François-Mitterrand, dans le 13ème arrondissement de Paris. Personne n'a été blessé.

Depuis, le constructeur a résolu le problème : les batteries sont confinées dans de gros caissons blindés... super lourds. LOL C'est fou de voir la vitesse à laquelle ça s'embrase !:o 149 bus ont été rappelés. Un coup dur pour le groupe Bolloré. Une minute de silence pour eux, svp ! Nan j'déconnePlus sérieusement : la technologie lithium ion, c'est puissant, c'est léger, mais ce n'est pas encore complètement maîtrisé.Boeing a eu de gros problèmes avec son dernier-né, le 787 Dreamliner lors de ses premiers vols : les batteries supportaient mal les changements trop rapides de pression atmosphérique et prenaient parfois feu en vol (ce qui n'est pas une situation d'avenir, à 10 000 m d'altitude).Depuis, le constructeur a résolu le problème : les batteries sont confinées dans de gros caissons blindés... super lourds. LOL

