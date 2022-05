HDD en usage "random"

Je suis accro Inscrit: 21/07/2017 20:03 Post(s): 674 Karma: 389





J'ai plusieurs disques dur (comme vous pouvez voir sur le screen), mais j'en ai un qui décide de se faire des petits kiffs et monter à 100% d'usage aléatoirement. C'est un disque ou je n'ai que des photos, rien d'autres n'est dessus et pourtant ça fait plusieurs fois que quand je joue à Minecraft (tous les fichiers sont sur le H:), les spikes d'activités du D : me provoquent des freezes, certains micro et d'autres pendant plusieurs secondes par moment.



J'ai tenté de fermer windows search, de réduire le temps de mise en veille quand le disque n'est pas utilisé mais c'est toujours pareil (oui la ram est quasi à fond, j'ai deux instances de Minecraft en même temps mais elle plafonne en général à 85%, là avec Discord et Firefox c'est monté un peu plus haut mais c'est stable).



Là ça fait 20min que je n'utilise que Firefox, et pourtant le disque reste actif à quelques pourcent à peine, alors que la limite d'alimentation est à 5min. Tous les autres à part le C: sont éteints.



Le truc c'est que dans l'onglet des processus, avec les % du CPU / Mémoire / Disk / ect, l'onget disk ne dépasse pas vraiment les 30%, malgré que l'autre monte à 100% par moment. C'est pas le plus flag sur le screen mais par moment ça reste plus de la moitié du graph tout en haut.



Si quelqu'un a une idée, je prend



