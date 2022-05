Options du sujet Imprimer le sujet

Bricci Un braquage en direct dans une boutique Chanel à Paris

Braquage sous AK47 chez Chanel…. Jamais j’aurais cru voir ça de ma vie https://t.co/BnjgHU0OTt Braquage sous AK47 chez Chanel…. Jamais j’aurais cru voir ça de ma vie

Contribution le : Aujourd'hui 16:05:18