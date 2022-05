Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand tu oublie que c'est toi le chauffeur du camion 2 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5801 Karma: 15650 Un chauffeur de camion décide d'enlever son pull en conduisant :

Vous navigateur est trop vieux



@Turbigo un autre darwin award je pense!

Contribution le : Aujourd'hui 11:55:02