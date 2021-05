Jeu du Darwin Award

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 1347 Karma: 908

Un jeu qui devrait plaire aux tordus que nous sommes.

Le but : identifier les vidéos et images qui vous font penser à un Darwin Award.



Le principe : un peu comme le Koreus Zike Loto ou le jeu du DJP :



1) On ne propose pas ses propres posts



2) On ne propose pas un post déjà proposé



3) Le post (image, news, vidéo) suppose que la sélection Darwinienne essaye de faire son oeuvre.



4) Le post doit dater de moins de 24h



5) Les images, news, vidéos peuvent être une réponse dans un post, et se trouver partout sur le site (CDL, articles, bar, ...)



6) Le soumissionnaire (c'est comme ça qu'on dit) propose le lien et actualise le classement.



7) A la fin de l'année sera nommé(e) Grand(e) Darwiniste le 1er du classement et on reset les compteurs.



Exemple de classement à reprendre :

@auteur_1 : 12 DA

@auteur_2 : 9 DA



(le DA étant l'unité de mesure du Darwin Award).



A vos posts !

Contribution le : Aujourd'hui 08:50:37