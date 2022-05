Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand tu n'en as vraiment rien à foutre de l'environnement sur ton gros yacht 3 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5838 Karma: 15780 Quand tu n'en as vraiment rien à foutre de l'environnement sur ton gros yacht :

Vous navigateur est trop vieux

Des gens détruisent des ballons après une fête en les laissant tomber dans l'eau.

(après c'est peut-être des ballons biodégradables mais je doute...)

Contribution le : Aujourd'hui 13:44:20