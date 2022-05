Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Comment transformer un manège barbant en manège à sensations fortes 2 #1

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13860 Karma: 9270 Comment augmenter les sensations d’un manège de manière à provoquer un petit frisson supplémentaire ? C’est simple : il suffit de le faire déborder sur une route ouverte à la circulation.

Pas con !





Contribution le : Aujourd'hui 11:31:07