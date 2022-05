Musique sibérienne moderne

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 33923 Karma: 11807



OTYKEN - STORM (Official Music Video) (il y a des sous-titres en anglais)



J'ai cru comprendre que le style de la musique c'est du "Rock/Dance fusion Sibérien indigène"



Le clip a été tourné en Sibérie, dans le territoire de Krasnoïarsk, sur la rivière Chulym. A 30 km du village de



La chanson OTYKEN - STORM parle des difficultés auxquelles les gens sont confrontés lorsqu'ils voyagent vers l'Est. La musique du groupe OTYKEN envoie de la "gentillesse" et une "lumière chaleureuse" à tous les peuples de la terre.

Citation : Le pouvoir magique de notre musique guérira votre âme et votre corps aussi, et il peut même vous envoyer en transe. OTYKEN - STORM (Official Music Video) (il y a des sous-titres en anglais)J'ai cru comprendre que le style de la musique c'est du "Rock/Dance fusion Sibérien indigène"Le clip a été tourné en Sibérie, dans le territoire de Krasnoïarsk, sur la rivière Chulym. A 30 km du village de Pasechnoye (capitale des Chulyms ). C'est le berceau des membres du groupe OTYKEN. Les Chulyms sont le plus petit peuple indigène de Sibérie. Les Chulyms seraient les ancêtres des Ainu japonais et des peuples indigènes d'Amérique du Nord. Selon une autre version, les Chulyms seraient une ancienne tribu turque.La chanson OTYKEN - STORM parle des difficultés auxquelles les gens sont confrontés lorsqu'ils voyagent vers l'Est. La musique du groupe OTYKEN envoie de la "gentillesse" et une "lumière chaleureuse" à tous les peuples de la terre.Citation :

Contribution le : Aujourd'hui 15:32:11