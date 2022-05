Deux adolescents sauvés de la noyade par un moniteur de surf au Pays Basque

Options du sujet Imprimer le sujet

Deux adolescents sauvés de la noyade par un moniteur de surf au Pays Basque

Je suis accro Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 1907 Karma: 1096 Le barbu a juste failli noyer une petite... Heureusement sauvée in extremis par le prof de surf



"Pierro" moniteur de surf et sourd de naissance a sauvé de la noyade deux adolescents ce samedi 21 mai 2022 à la plage de la Barre d'Anglet.Grace à son courage, un drame a été évité de justesse.

