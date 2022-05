L'envahissement du terrain et les jets de fumigènes sur les joueurs à Saint-Étienne

Pavé César Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 5715 Karma: 3364



On peut voir des joueurs auxerrois (en noir, alors qu'ils célèbrent) et des stéphanois (en vert) pris à partie par ces supporters.





Saint-Étienne have been relegated to Ligue 2 this evening.



This is the reaction from their fans



@AdBlettery Cette violence.On peut voir des joueurs auxerrois (en noir, alors qu'ils célèbrent) et des stéphanois (en vert) pris à partie par ces supporters.Saint-Étienne have been relegated to Ligue 2 this evening.This is the reaction from their fans@AdBlettery https://t.co/RC6QKJ7xux

Contribution le : Aujourd'hui 12:02:07