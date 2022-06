Options du sujet Imprimer le sujet

alfosynchro coincé sous la voiture du chauffard, le motocycliste percuté est sauvé par des passants 1 #1

Des passants et des policiers de la ville de Myrtle Beach, aux États-Unis, sont venus à la rescousse d'un motocycliste coincé sous une voiture, après que le véhicule l'ait renversé avec sa passagère. Les images de vidéosurveillance du boulevard, ont capté ce sauvetage ayant eu lieu samedi 28 mai 2022.

