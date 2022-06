Options du sujet Imprimer le sujet

El_taquetinho Un couple couple achète une maison squattée par une famille sans le savoir #1

Je suis accro Inscrit: 22/06/2012 13:34 Post(s): 1067 Karma: 329 Le 19 mai dernier, Élodie et Laurent réalisent leur rêve. Eux qui vivent dans un petit appartement du 94 sont enfin devenus propriétaires d’une coquette maison d’Ollainville, dans l’Essonne, après des années à économiser. Ce jour-là, Élodie signe définitivement l’acte de vente chez le notaire et décide de faire un saut dans leur nouvelle propriété pour "faire la fête". Mais là, une voiture se trouve déjà garée devant le portail, les serrures ont été changées…





Contribution le : Aujourd'hui 11:35:59