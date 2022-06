Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Un gang vole le bracelet en or d'une grand-mère 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2557 Karma: 6305 Un gang d'une cinquantaine de membres a détroussé une pauvre grand-mère qui rentrait chez elle après ses courses

au super marché du coin.

On peut les voir sur cette vidéo en train de s'enfuir avec leur butin.

Mais que fait la police????



bracelet fourmis

Contribution le : Aujourd'hui 17:04:57