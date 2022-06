King Of Sea - Clip d'animation pour Kwoon

Je viens d'arriver Inscrit: 09/05/2020 21:12 Post(s): 16





Je suis réalisateur de films d'animation et je suis très heureux de partager avec vous mon nouveau clip pour mon ami Kwoon :





Kwoon (feat.Babet) - King Of Sea (Official Video)



Le style musical c'est du rock progressif / orchestral, donc planant (je dis ça pour éviter à ceux qui veulent un truc speed de perdre du temps ).



C'était un travail de dingue pour faire ce film mais je suis très content du résultat et des premiers retours.

Si vous aimez, n'hésitez pas à partager, malgré les apparences nous sommes une petite équipe et mon ami est un indépendant sans maison de disque. Nous avons donc besoin de soutien.



